„Zauberfuß“ Sucic geigt bei den Bullen wieder auf

So durfte er sowohl bei Inter Mailand in der Champions League als auch in der Liga gegen Altach von Beginn ran. Beide Male wusste Sucic zu überzeugen und deutete an, warum er den Spitznamen „Zauberfuß“ trägt. „Es waren schon ein paar gute Pässe dabei“, grinste der Mittelfeldspieler im Gespräch mit der „Krone“.