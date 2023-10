Hamas veröffentlicht Video von weiblichen Geiseln

Die im Gazastreifen herrschende Terrororganisation Hamas hat am Montag ein neues Video von mutmaßlichen israelischen Geiseln veröffentlicht. Darin sind drei Frauen zu sehen. Die in der Mitte sitzende Frau äußert heftige Kritik am israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu. Sie sagt mit wütender Stimme: „Bibi Netanyahu, Schalom. Wir befinden uns seit 23 Tagen in Gefangenschaft der Hamas.“