Von Hamas entführte Deutsche (22) laut Mutter tot

Erst vor Kurzem führten Angehörige von deutschen Hamas-Geiseln vor der deutschen Botschaft in Tel Aviv eine Protestaktion durch, um an das Schicksal der Verschleppten zu erinnern. Die Aktivisten trugen dabei Käfige am Kopf, eine Zahl am Oberkörper und ein Bild eines Vermissten am Hinterkopf mit dem Hinweis: „Lasst mich nicht nur eine Nummer sein“.