In vielen Weinviertler Wirtshäusern „poscht‘s“

Das alte Spiel wurde schon in der Monarchie gespielt und fand mit dem Striezel einen Einsatz, der niemanden in den finanziellen Ruin stürzt: Vor allem in der Region nördlich von Wien wird alljährlich am 31. Oktober um Allerheiligenstriezel gewürfelt. Vor allem in den Wirtshäusern ist das Brauchtum nach wie vor ein beliebtes gesellschaftliches Ereignis.