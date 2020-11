Striezel frisch aus den Backstuben

Bei Bernd Hochleitner in Tamsweg begannen die Öfen in den letzten Tagen richtig zu glühen: Seit 150 Jahren wird in der Backstube schon der traditionelle Strutzen geflochten. Und der Bäckermeister ist stolz auf das alte Rezept, das nur Mehl, Hefe, Schmalz, Rosinen und Anis enthält.