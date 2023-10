Heimischer Handel erhofft sich Süßes statt Saures

Positiver als viele Einsatzkräfte, die den heutigen Abend wohl wieder in Alarmbereitschaft verbringen werden, sehen die heimischen Kaufleute das aus den USA „importierte“ Fest. „Halloween ist ein wichtiger Kaufanlass“, weiß Franz Kirnbauer, der für den Handel zuständige Spartenobmann in der Wirtschaftskammer Niederösterreich. Die Top-Produkte, die dabei über die Ladentische gehen, sind Süßigkeiten (42 Prozent), Kürbisse zum Basteln (26 Prozent), Deko-Artikel (18 Prozent) und Kostüme (15 Prozent). „Jeder Niederösterreicher, der für Halloween einkauft, gibt dafür durchschnittlich 30 Euro aus“, erklärt Kirnbauer. In Summe macht das im größten Bundesland immerhin knapp acht Millionen Euro.