„Aus dieser Niederlage lernen wir viel“

Eine Zahl in der Statistik ist für Altach-Trainer Joachim Standfest von keiner Relevanz, der Steirer rechnet natürlich in einem anderen Zeitrahmen. Nämlich mit jenen zwölf Spielen, die er als Chefcoach in Altach tätig ist. Das 0:3 beim Ligakrösus kann der Trainer einordnen: „Eine gute erste Halbzeit, in der wir zumindest ebenbürtig waren. Das zweite Gegentor kurz nach der Pause hat uns dann aus dem Rhythmus gebracht. Aber genau aus dieser Phase können wir sehr viel lernen. Da haben wir genau gesehen, was uns noch fehlt.“