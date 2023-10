3x3-Team Vienna schnappt sich Masters-Ticket

Das Team Vienna rund um Neo-Österreicher Quincy Diggs und Enis Murati hat das 3x3-Basketball-Challengerturnier in Taipeh gewonnen. Im Finale wurde der litauischen Vertreter 22:10 besiegt. Das Team Vienna hat sich damit für das Masters in Manama (Bahrain) am 16. und 17. November qualifiziert.