Was Ancelotti bei Bellingham überrascht hat

EL MUNDO (Madrid): „Real Madrid hat den zweiten Sieg in Folge in Barcelona eingefahren, wobei Jude Bellingham in seinem ersten Clásico zum Weltstar avancierte. Der Doppelpack des Engländers, der nun zehn Liga-Tore und drei Tore in der Champions League erzielt hat, brachte ein lauwarmes Real Madrid, das in der ersten Halbzeit zu wenig Einsatz zeigte und nach der Pause wie verwandelt war, auf die Siegerstraße.“