FC Barcelona gegen Real Madrid ab 16.15 Uhr LIVE

Gerüchte um Alaba-Aus

Für Unruhe hätte im Real-Lager diese Woche ein Medienbericht sorgen sollen, wonach Klubpräsident Florentino Perez in Erwägung ziehe, sich von Alaba zu trennen. Als Grund führte die in Barcelona ansässige Zeitung „El Nacional“ dessen Verletzungsanfälligkeit und zuletzt schwankenden Leistungen an - taktisches Geplänkel, wie es vor einem „Clasico“ fast schon zum Usus gehört. Fakt ist: Der 31-Jährige saß bei Reals Generalprobe in der Königsklasse gegen Braga (2:1) nur auf der Ersatzbank.