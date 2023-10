David Alaba: Längst Bestandteil einer anderen Welt

VIP-Tickets kosten bis zu 10.000 Euro, über 700 Millionen TV-Zuschauer in knapp 200 Ländern. Spaniens El Clásico zählt zu den beliebtesten Spektakeln im Sportkalender. Vergleichbar mit der Formel 1 in Monaco, einem Finale in Wimbledon oder der Abfahrt in Kitzbühel. „Als Sieger fühlst du dich wie ein König“, sinniert Lionel Messi. Argentiniens Weltmeister weiß, wovon er spricht. In 45 (!) Duellen mit Real Madrid ist die Barça-Legende mit 26 Treffern Rekordtorschütze. Emotionen mit Seltenheitswert, erst zwei Österreicher bekamen die Gefühlswelten beim Super-Duell hautnah mit: