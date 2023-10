Weihnachten lässt die meisten derzeit noch kalt

Die vorerst einzige Vorahnung auf die Adventzeit weht in Form des Dufts gebratener Mandeln und Maroni über den Linzer Taubenmarkt. Dass die kalte Jahreszeit noch nicht so wirklich begonnen hat, spürt auch Edelkastanien-Händler Michael Breitfuss: „Bei den Kunden gibt es noch überhaupt keine Weihnachtsstimmung. Das merkt man auch in den Gesprächen mit den Leuten“, so der Besitzer des Maroni-Stands. „Wir haben 70 Prozent weniger Verkäufe als sonst um diese Zeit!“