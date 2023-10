„Dadurch wird das Problem auf viele aufgeteilt“

Wie sich nun auch zeigt: Genossenschaften stehen auch schon in anderen Pinzgauer Gemeinden auf der To-Do-Liste. Zum Beispiel in Mittersill: „Wir sind mittendrin in der Gründungsphase“, sagt Bürgermeister Wolfgang Viertler im „Krone“-Gespräch. Sogar mehrere Wildbach-Genossenschaften sollen in der Oberpinzgauer Stadt umgesetzt werden. „Aufgrund der klimatischen Veränderungen haben wir eine neue Situation. Erst durch die Genossenschaften sind die Schutzmaßnahmen stemmbar.“