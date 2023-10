Einsatz-Kiebitz geriet beim „Gaffen“ selbst in Not

Doch nach dem Löschen war der Einsatz noch nicht vorbei! Im siebenten Stock des Nachbarhauses war eine Frau in Not. Sie hatte sich auf den Balkon ausgesperrt, als sie den Einsatz beobachtete. Die Helfer brachten die Drehleiter in Stellung und holten die Welserin herunter. Passiert ist ihr nichts, es war nur ein bisschen peinlich.