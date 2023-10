„Der Staat darf junge Familien nicht vergessen“

Und was tut Haimbuchner selber?

„Als zuständiger Familienreferent des Landes Oberösterreich liegt mir das Wohl von Familien und Kindern selbstverständlich am Herzen. Im Rahmen unserer Möglichkeiten haben wir dort für Entlastung gesorgt, wo es uns als Land OÖ möglich war. So haben wir etwa einen Nachhilfezuschuss in Höhe von 150 Euro beschlossen, die Schulstarthilfe ausgebaut, die OÖ Familienkarte auf die Großeltern erweitert, die Gratisliftkarte an Schul- und Kindergartenschitagen umgesetzt und noch vieles mehr. Es wird Zeit, dass auch der Bund hier tätig wird und den österreichischen Familien unter die Arme greift“, sieht Dr. Haimbuchner einen erhöhten Handlungsbedarf bei der Bundesregierung.