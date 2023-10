Die Opposition will, dass sich Sparen wieder lohnt

Es ist Weltspartag, und keiner geht hin. In den vergangenen zehn Jahren waren die Zinsen so niedrig, dass sich Geld sparen nicht gelohnt hat. Inzwischen ist nicht nur die Inflation, sondern auch das Zinsniveau gestiegen. Allerdings sind die Zinsen auf Kredite deutlich stärker nach oben geklettert als jene für Ersparnisse. Daran gibt es anlässlich des Weltspartags am Dienstag neuerlich Kritik aus der Politik. „Früher haben sich Familien auf den Weltspartag gefreut. Kinder sind mit ihrem Sparschwein zur Bank gegangen, haben Geschenke und fürs Sparbuch gute Zinsen bekommen.“