Andrea Sawatzki wollte mit 12 Vater umbringen

„Es hat furchtbar geblutet“

Denn ihr Vater litt an Alzheimer, für die heutige Schauspielerin wurde das Leben der absolute Horror. Sie erinnerte sich an einen besonders schlimmen Gewaltausbruch ihres Vaters zurück, dem ein Streit vorausgegangen sei, wie sie der „Zeit“ schilderte. „Mein Vater hat mich gepackt und sich auf mich gesetzt, so rittlings. Er hat mich festgehalten und mir immer wieder ins Gesicht geschlagen. Mit seinem Ehering hat er mir die Augenbraue aufgeschlagen. Es hat furchtbar geblutet.“