Für Sparefrohe winken jetzt mehr Zinsen

Die EZB-Zinserhöhungen wirkten sich damit auf die Guthaben-Zinsen ähnlich stark aus wie bei neu vergebenen Krediten. Bei täglich fälligen Einlagen nahmen die Zinssätze hingegen in weitaus geringerem Ausmaß zu. Durchschnittlich gab es hier im Juli 0,69 Prozent Zinsen, was einem Anstieg um 63 Basispunkte entspricht. Bei einer längeren Bindungsfrist steigen die Zinsen jedoch nicht entsprechend stark an: Für Spareinlagen mit einer Bindung von drei bis sechs Monaten gab es eine Verzinsung von 2,72 Prozent. Wer das Geld für zwei Jahre bindet, erhält 2,96 Prozent.