Junges Paar wollte mit Auto auf Dachstein fahren

Hinauf auf den Dachstein in OÖ – mit dem Auto! Das funktioniert nicht. Doch das wollte ein junges Urlauberpaar aus Israel nicht glauben und folgte dem Vorschlag von Google-Maps. Und lernte dabei, dass die künstliche Intelligenz nicht so schlau ist. Die Polizei musste die gestrandeten Abenteurer schließlich bergen.
Am Montagvormittag ging das Abenteuer los. Der 22-jährige Israeli und seine Partnerin wollten auf den Hohen Dachstein fahren und gaben ihr Ziel in Google-Maps ein. Vermutlich hatten sie aber nicht die Auto-Route, die zu einem Parkplatz auf der steirischen Seite führen würde, eingestellt, sondern die Wandertour. Und diese führt von Gosau über Forststraßen ans gewünschte Ziel.
Schranken beendete Irrfahrt
Dass die asphaltierte Straße in Gosau zu Ende war und Fahrverbotsschilder herumstanden, störte die Urlauber nicht wirklich. Sie fuhren weiter und gestanden sich erst nach mehreren Kilometern ein, dass ihr Unterfangen unmöglich war. Also kehrten sie um und verirrten sich noch mehr. Am Ende standen sie vor einer geschlossenen Forstschranke und waren gestrandet.
Rechnung wird nachgeschickt
Der Notruf ging durch, aber die Israelis konnten ihren Standort nicht durchgeben. Also begaben sich Polizisten auf die Suche und konnten schließlich den Wagen samt Insassen im Bereich Gosau-Vordertal finden. Die Beamten brachten das verirrte Paar auf den rechten Weg zurück und schickten die Rechnung für den Einsatz nach.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.