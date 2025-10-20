Junges Paar wollte mit Auto auf Dachstein fahren

Am Montagvormittag ging das Abenteuer los. Der 22-jährige Israeli und seine Partnerin wollten auf den Hohen Dachstein fahren und gaben ihr Ziel in Google-Maps ein. Vermutlich hatten sie aber nicht die Auto-Route, die zu einem Parkplatz auf der steirischen Seite führen würde, eingestellt, sondern die Wandertour. Und diese führt von Gosau über Forststraßen ans gewünschte Ziel.