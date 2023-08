Zizerlweise Zinsen: Das streifen die Banken ein

Gestiegene Zinssätze zu nicht einmal einem Drittel weitergegeben

Eine Aufstellung der Agenda Austria auf Basis von Angaben der „Financal Times“ zeigt, dass die Weitergabe der Leitzinsen an die Sparer in Österreich seit den Zinserhöhungen immerhin vergleichsweise hoch war. Nur Geldhäuser in Großbritannien, Frankreich und Luxemburg gaben die Zinserhöhungen an Sparer stärker weiter. Trotzdem zeigen die Daten, dass nur 29 Prozent der gestiegenen Zinssätze hierzulande weitergegeben wurden. Großbritannien liegt mit 43 Prozent an der Spitze, am unteren Ende der Skala liegen Irland und Slowenien mit nur sieben Prozent. In der Eurozone und Deutschland seien es 20 Prozent gewesen, in Italien, das die Sondersteuer einführt, elf Prozent.