Im November droht auf der Tangente wieder Kollaps

„Baulich nicht anders möglich“

Bei der ASFINAG zeigt man nur bedingt Verständnis für die Aufregung. „Es war diesmal besonders umfangreich, weil wir auf eine Fahrspur verengen mussten. Das war baulich nicht anders möglich – wegen der A4-Zufahrt“, so ein Sprecher. „Das hatten wir bisher noch nie, und das wird es auch nicht mehr geben.“ Kritik an der Kommunikation weist man zurück. Man habe, heißt es von der ASFINAG, „am Donnerstag wirklich auf allen Kanälen rausgejagt, mit allem, was wir hatten.“ Trotzdem seien viele überrascht gewesen. Auch von einer Krisensitzung will man beim Baustellenbetreiber nichts wissen. „Das war eine Ente.“