„Kinder kennen sich mit Dinos besser aus“

Ausgestopfter Meister Petz ist nicht nur für Jäger da

Wie berichtet, kehrte der überfahrene „Schwarzacher Bär“ am Mittwoch als Präparat in den Pongau zurück. Im Landesjägerzentrum in Tenneck dient das ausgestopfte Tier ab sofort angehenden Jägern für Schulungszwecke. Doch nicht nur sie, auch Kinder sollen von dem wiederhergestellten Tier profitieren. „Wir haben einen Bus mit vielen ausgestopften Waldtieren und damit fahren wir auch an Schulen“, sagt Birgit Eberlein von der Salzburger Jägerschaft. Das Wissen über die in Salzburg lebenden Wildtiere müsse gefördert werden. „Denn der Bär und der Wolf kehren zurück in unsere Wälder“, sagt Eberlein.