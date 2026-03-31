Pinzgauer Traumtor – Kufsteiner Sensation in Kuchl

Fußball Österreich ist immer noch komplett geflasht! Der Volley-Treffer aus der eigenen Hälfte von Pinzgaus Philipp Zehentmayr ist weiterhin in aller Munde. Der Traumtreffer brachte Pinzgau einen Punkt am Tivoli bei Wacker Innsbruck. Aber auch Kufstein überraschte mit dem Sieg in Kuchl. Die Highlights der Runde gibt es bei uns im Video.