Rhönrad-Ass Kernacs überzeugte mit Kür in Belgien

Das Rhönradteam der Turn-Gym-Union Salzburg räumte bei den Belgian Open in Eupen richtig ab. Malena Kernacs holte sich mit „einer überragenden Kür vor einer Weltmeisterin den Sieg in der Eliteklasse. TGUS-Klubkolleginnen Selina Mementi und Janka Szenteszki holten ebenfalls gute Platzierungen.