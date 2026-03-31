Rhönrad-Ass Kernacs überzeugte mit Kür in Belgien

Das Rhönradteam der Turn-Gym-Union Salzburg räumte bei den Belgian Open in Eupen richtig ab. Malena Kernacs holte sich mit „einer überragenden Kür vor einer Weltmeisterin den Sieg in der Eliteklasse. TGUS-Klubkolleginnen Selina Mementi und Janka Szenteszki holten ebenfalls gute Platzierungen.
Rhönrad-Ass Malena Kernacs räumte bei den Belgian Open in Eupen richtig ab. Die Turn-Gym-Union-Athletin holte sich in der Eliteklasse den Sieg. Die 24-Jährige verwies gar Weltmeisterin Ella Köhler (D) auf Rang zwei. „Eine überragende Kür“, lobte Verbandspräsident John Pichler.
Ihre Klubkolleginnen Selina Mementi und Janka Szenteszki, die für Ungarn startet, wurden Vierte bzw. Fünfte. Das Trio wurde auch für die im Juni in Göttingen (D) stattfindende WM nominiert.
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