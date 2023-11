„Weiß jetzt, wie wertvoll unbezahlbare Dinge sind“

Was ist der Unterschied bei der Palliativpflege im Vergleich zur „normalen“ Pflege?

In der normalen Pflege geht es um die Unterstützung bei den ATLS (z.B. Körperpflege, Mobilisation ...). In der Palliativpflege steht nicht die Grundpflege im Vordergrund - dieses wird von der Hauskrankenpflege in Zusammenarbeit mit uns übernommen. Im Fokus der palliativen Pflege steht Symptombehandlung, die Einschulung, Begleitung und Unterstützung der betreuenden Personen. Um diese Sicherheit zu geben, ist das Team rund um die Uhr erreichbar und auch jederzeit bereit, persönlich einen Hausbesuch durchzuführen.