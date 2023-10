Fan-Randale in Graz: Auch zwei Polizisten verletzt

Angriffe in der Innenstadt

Auch nach dem Spiel blieb es nicht ruhig. In der Nacht kam es in der Innenstadt, die auch aufgrund des Klanglicht-Festivals außergewöhnlich gut besucht war, zu weiteren „szenetypischen Auseinandersetzungen“, so Grundnig. Diese liefen weitgehend verbal ab, doch es gab auch körperliche Angriffe. Schwere Verletzungen seien aber nicht bekannt.