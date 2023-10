„Panzer-Fans“ kommen! Polizei in Alarmbereitschaft

Etwas über 700 Fans von Atalanta sind offiziell beim Auswärtsspiel ihrer Blau-Schwarzen in der Merkur Arena dabei, auch ein Marsch durch die Grazer Innenstadt zum Stadion ist geplant. 13 Busse sind angekündigt, zwei davon mit Ultras der „Bergamaschi“, die in der Szene nicht den Ruf haben, zartbesaitet zu sein. Wie etwa bei einem Fest in ihrer Heimat vor einigen Jahren, als Atalanta-Fans mit einem Panzer zwei Autos in den Farben der verfeindeten Klubs aus Rom und Brescia niederwalzten, wie unten im Video zu sehen.