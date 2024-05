Aus für ORF-TVthek: So schauen Sie trotzdem weiter

Alle ORF-Sender gibt es außerdem im Livestream, und manche Sendungen werden schon vor der linearen Ausstrahlung auf ORF ON zum Streamen verfügbar sein. Seit Jahresbeginn war die Plattform bereits in einer Testversion verfügbar. „Mit ORF ON starten wir in eine neue Streaming-Ära“, freut sich ORF-Generaldirektor Roland Weißmann über den Schritt „vom klassischen Broadcaster zur modernen Public Service Plattform“.