Sturm trifft in Unterzahl zu Remis gegen Atalanta

Sporting holt bei Rakow ein 1:1

Sporting Lissabon ist in der Sturm-Graz-Gruppe D der Fußball-Europa-League bei Raków Czestochowa in Polen am Donnerstag über ein 1:1 (1:0) nicht hinausgekommen. Die Portugiesen halten damit wie die Grazer bei vier Punkten. Sporting musste mit dem Punkt zufrieden sein, war doch Stürmer Viktor Gyökeres schon in der 8. Minute nach einem Foul ausgeschlossen worden. Trotzdem ging der Favorit durch Sebastian Coates (14.) nach Corner von Pedro Goncalves in Front. Die Führung hielt bis zur 79. Minute, in der Fabian Piasecki den Gastgebern noch einen Punktgewinn sicherte.