„Wahnsinn!“ Sturm Graz feiert denkwürdigen Abend

Sturm gastiert am 9. November in Bergamo und zum Abschluss am 14. Dezember in Lissabon, dazwischen kommt Rakow am 30. November nach Graz. „Wir haben vier Punkte, an unserer Ausgangslage hat sich nicht viel geändert. Wir haben noch zwei schwierige Auswärtsspiele, wenn wir Zweiter werden wollen, müssen wir auswärts etwas mitnehmen“, erklärte Ilzer.