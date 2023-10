Alko-Lenker (19) mähte ganze Bushaltestelle um

Der 19-jährige Probeführerscheinbesitzer aus St. Thomas am Blasenstein lenkte seinen Pkw am Donnerstag gegen 21.45 Uhr auf der Klingenbergstraße in seiner Heimatgemeinde Richtung Ortszentrum. In einer Rechtskurve kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einer Bushütte. Diese wurde durch den Unfall völlig zerstört.