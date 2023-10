Ein 1574-Seelen-Ort putzt sich für die WM heraus

Österreich-Schals und Bengalen

„Ich erwarte 12.000 Zuschauer nur in Peilstein, wir haben tausende Österreich-Schals und Bengalen besorgt. Das wird das absolute Highlight der ganzen Rallye“, so Wohlmuth, der betont, dass in der riesigen Fanzone im nur 1574 Einwohner zählenden Ort alle auf ihre Kosten kommen werden. „Man sieht eineinhalb Kilometer der Strecke, dazu gibt’s Bands und acht große Foodtrucks. Da gibt’s von Chili con Carne über Bosna bis zu Kaiserschmarrn alles, was das Herz begehrt!“ Bereits am Freitag gibt‘s ein Public Viewing und ein Konzert von Folkshilfe (Abendkarten noch verfügbar).