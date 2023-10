Holt PS-„Wunderkind“ in Oberösterreich WM-Titel?

„Bin ziemlich zuversichtlich“

Während aber Harri „nur“ einen Lauf-Sieg in der WRC feiern konnte, steht sein Sohn vor seinem zweiten Titel. Vorm vorletzten Lauf führt der Finne 31 Punkte vor Elfyn Evans (Gb) und 62 vor Thierry Neuville (Bel). „Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass es für uns ein gutes Event wird. Bei dieser Art von Asphalt-Rallyes fühle ich mich sehr wohl und hatte schon sehr gute Resultate auf solchen Straßen eingefahren“, geht Rovanperä voll fokussiert in die am Donnerstag in Tschechien startende Rallye Zentraleuropa, die ja am Samstag und Sonntag im Inn- und Mühlviertel Halt macht und somit Österreich in einen ganz elitären Motorsport-Kreis hebt.