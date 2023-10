Rallye-WM ist nach 50 Jahren zurück in Österreich

Der WM-Lauf beginnt am 25. Oktober mit einem Shakedown in Bayern, an den folgenden beiden Tagen wird in Tschechien gefahren, mit Sonderprüfungen auch in Prag. Am 28. Oktober kommt man nach Oberösterreich, es geht im Innviertel nahe Schärding los, bevor die mit 27,83 Kilometern längste Strecke im Mühlviertel um Peilstein winkt und auch noch im Bayrischen Wald gefahren wird. Am Schlusstag geht es abermals ins Mühlviertel, aber auch im Bayrischen Wald wird gefahren, bevor die Siegerehrung in Passau stattfindet.