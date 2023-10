„Allahu Akbar“ auf dem Wiener Stephansplatz

Also hissten die Verantwortlichen der Rosa Lila Villa eine Palästinenserfahne. Oder besser: Die Betreiber des inoffiziellen, kommunal geförderten Hauptquartiers der Homosexuellen-Gemeinde hängten sie in Ermangelung eines Mastes aus dem Fenster. Solidarität mit Palästinensern einige Tage nachdem Terroristen der Hamas Hunderte israelische Zivilisten, darunter Frauen und Kinder, ermordet, gefoltert, vergewaltigt oder entführt hatten? Solidarität mit der Hamas, die in ihrem Areal, dem Gazastreifen, gewaltsam gegen Homosexuelle vorgeht? Solidarität unter vermeintlich Unterdrückten? Das muss man nicht verstehen. Das kann man nicht verstehen.