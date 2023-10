Verschütteter Arbeiter starb nun im Krankenhaus

Verstorben ist nun jener Slowake (43), der - wie berichtet - in Palting in einer Baugrube verschüttet worden war. Neun Tage nach der Rettung, der Arbeiter war bis über den Kopf von Erdmassen überhäuft und per Bagger geborgen worden, mussten die Ärzte im UKH Salzburg nun leider den Kampf aufgeben.