Photovoltaik-Anlage auf Firmendach fing Feuer

Samstag gegen 10 Uhr wurden die Feuerwehren Kappern und Marchtrenk mit dem Einsatzstichwort „Brand Gewerbe“ zu einer Spedition in Marchtrenk alarmiert. Ein Teil der am Firmendach montierten Photovoltaikanlage hatte zu brennen begonnen, was für eine starke Rauchentwicklung sorgte.