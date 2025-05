Stift schmeißt Gastro-Pärchen aus Restaurant raus

Heiß geht es in der Linzer Gastro-Szene her! Grund ist der Rauswurf von Manuela und Michael Staybl vom Restaurant „am Graben“. „Wir haben sie gekündigt und freigestellt. Wirtschaftliche Gründe waren ausschlaggebend, die Ziele wurden nicht erreicht“, so Wolfgang Dobretzberger. Er ist der Wirtschaftsdirektor des Stifts Schlägl, dem das Lokal gehört.