„War gnadenlos Vollgas fahren und wenig bremsen“

„Ich hatte mir eigentlich gedacht, dass es ein Blödsinn und unmöglich ist“, erinnert sich Rallye-Rekordstaatsmeister Raimund Baumschlager an den Moment, als er letztes Jahr erfahren hatte, dass in Österreich ein Rallye-WM-Lauf stattfinden soll. In zwei Wochen ist es aber nun wirklich so weit, geht von 26. Oktober bis 29. Oktober die „Central European Rally“ mit Sonderprüfungen in Tschechien, Bayern und dem Inn- und Mühlviertel über die Bühne.