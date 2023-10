„Sturm ist gut drauf - alles ist möglich!“

Unglückliche 1:2-Heimniederlage gegen Sporting, 1:0-Sieg in Polen gegen Rakow - Sturm hat noch alle Chancen, im Europacup zu überwintern. Doch am Nationalfeiertag baut sich vor den Schwarzen mit Atalanta Bergamo der wohl härteste Brocken in der Gruppe D auf. Die Italiener legten mit zwei Siegen in der Europa League los.