Führungswechsel - jetzt ist Fehring neuer Leader!

Es vergeht in der steirischen Landesliga keine Woche ohne einen Wechsel an der Tabellenspitze! Dieses Mal erwischte es Köflach - nach einer 0:3-Heimpleite gegen Gamlitz. Neuer Leader ist Fehring - nach einem 2:0 in Lebring. Mehr von der Landesliga aus der Steiermark gibt es im Video.