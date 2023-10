Große Feuerübung in Salzburger Nervenklinik

Nach 22 Minuten gab es Brand aus

13 Patienten galt es in Sicherheit zu bringen. Zu Beginn der Übung saß Michael Müller noch im Rollstuhl und gab den Patienten. Später half der Pflegestationsleiter bei der Evakuierung seiner Patienten selbst mit. „Es hat alles reibungslos funktioniert. Kurz habe ich mich als Patient alleine gelassen gefühlt, was sicherlich der Situation geschuldet war“, so der Pflegechef. Während Müller im Rollstuhl wartete, brachten rund um ihn die Retter Betten mit Intensivpatienten in Sicherheit.