Mega-Baustelle S-Bahn: Öffi-Chaos bis 2027 droht!

Sie ist das Rückgrat des öffentlichen Nahverkehrs in der Stadt. Die Schnellbahn-Stammstrecke zwischen Meidling und Floridsdorf. Doch die meistbefahrene Bahnlinie des Landes ist in die Jahre gekommen. Mehr als 60 Jahre haben ihre Spuren hinterlassen. Die S-Bahn ist auch an ihre technische Grenzen gelangt. Neue Bau- und Tragwerke, neue Oberleitungen und verlängerte Bahnsteige für neue Züge müssen her. Die Stammstrecke wird daher modernisiert, mit gravierenden Auswirkungen für die Fahrgäste.