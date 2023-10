Hitler-Sager„hab ich so nicht gemeint“

Es war der 1. April. Der Angeklagte, ein seit 16 Jahren hier lebender und arbeitender Portugiese (53), ist an diesem Tag in seinem Flachgauer Stammlokal, um Dart zuspielen. Dabei beobachtet der Mann, wie zwei Wahlkampfhelfer der SPÖ auf der gegenüberliegenden Straße ein Wahlplakat aufhängen.

Genau dieses Plakat bringt den Angeklagten „völlig in Rage“, erzählt der Staatsanwalt den Geschworenen am Montag im Landesgericht: „Er schrie die beiden Wahlkampfhelfer an, beschimpfte sie und meinte, dass es ,besser wäre, wenn Hitler wieder da wäre‘“. Genau diese Äußerung ist für den Staatsanwalt Wiederbetätigung: „Weil er vor zwei Männern Hitler glorifiziert hat.“