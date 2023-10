Drei Jahre Gefängnis wegen zweimaligem Nazi-Gruß

Zu drei Jahren unbedingter Freiheitsstrafe ist ein 13-fach vorbestrafter Salzburger (39) am Dienstagnachmittag im größten Saal des Salzburger Landesgerichtes verurteilt worden. Weil er am 15. April in einem Lokal in der Salzburger Gstättengasse zweimal den Hitlergruß zeigte und dabei auch noch rassistische Beleidigungen von sich gab.