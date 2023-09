„Beim KZ-Besuch hab ich erkannt, wie dumm ich war“

Die Propaganda der Nazi-Zeit hat der jugendliche Brillenträger in Sozialen Netzwerken zwischen Dezember 2021 und September 2022 verbreitet - er teilte fremdenfeindliche Nachrichten via Twitter und TikTok, administrierte eine einschlägige Telegram-Gruppe, in der er aufhetzerische Bücher und Schriften weitergab, zitiert der Staatsanwalt beim Prozess am Mittwoch aus der Anklage. Den Vorwurf auf Wiederbetätigung nach dem Verbotsgesetz räumt der Junge ohne Widerrede ein: „Ich wollte zu der Gruppe dazugehören.“ Der 16-Jährige war ohne Vater aufgewachsen und ein Opfer von Mobbing, erzählt der Verteidiger: „Für ihn war die Schule die Hölle. Er flüchtete sich in das Internet und stellte dort Kontakt mit Leuten her, er hatte sonst keine Freunde.“