Brand in Bäckerei: Ofen heizte sich von allein auf

Am frühen Montagmorgen herrschte in der Gemeinde St. Anton in Montafon Brandalarm: In einer Bäckerei war ein Feuer ausgebrochen. Wie sich herausstellte, hatte sich der Backofen selbst eingeschaltet und aufgeheizt, obwohl die Bäckerei an diesem Tag geschlossen war. Die Autostart-Funktion des Ofens aktivierte sich am Sonntag um 23 Uhr.