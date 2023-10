Oilers verlieren besten Spieler verletzungsbedingt

Bostons Serie hält an

Die Boston Bruins wahrten ihre Ungeschlagenheit. Mit dem 3:1 bei den Anaheim Ducks gewannen sie auch das fünfte Saisonspiel. Neben den Bruins weisen auch Titelverteidiger Vegas Golden Knights (6 Siege) sowie die Colorado Avalanche (5) eine makellose Bilanz in der laufenden Meisterschaft aus. Die Detroit Red Wings feierten mit dem 6:2 gegen die Calgary Flames den fünften Erfolg in Serie, sie verloren einzig die Auftaktpartie.