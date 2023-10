In einer Lebendfalle lag nur ein Tierskelett

Sechs Tiere vermisst

Die 17 Monate alte „Lilly“, die W. vom „Tierschutzverein mit Herz“ in Raab bekommen hatte, blieb leider verschwunden. Seit Juni werden in Diersbach noch sechs weitere Katzen vermisst. Wegen der Lebendfallen im Wald wandte sich W. auch an Bürgermeister Johann Fuchs, der selbst Jäger ist. Sie appellierte an ihn, sich dafür einzusetzen, dass diese rasch entfernt werden: „Er hat mir versichert, dass er das weiterleiten wird.“ Am Sonntag waren alle Fallen noch da.