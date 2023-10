Was macht ein Zug in einem pinkfarbenen Salzsee?

Verantwortlich für die spektakuläre Färbung des Sees im Altai, einem hohen zentralasiatischen Hochgebirge, ist eine mikroskopisch kleine Alge namens Dunaliella salina, eines der wenigen Lebewesen, das in dem salzhaltigen Burlinskoye-See überleben kann. Bei hohen Licht- und Salzkonzentrationen kann sie in ihrem Inneren große Mengen an β-Carotin (die wichtigste Vorstufe von Vitamin A, Anm.) anreichern, das zwischen bis zu 14 Prozent des Trockengewichtes ausmachen kann.